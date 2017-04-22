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17:13 (мск), источник: АиФ Черноземье

На следующей неделе воронежцев ждёт потепление до +20 градусов

По данным местного Гидрометцентра, на следующей неделе в Воронеже столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла.

Источник: Аргументы и факты

Всю рабочую неделю ожидается переменная облачность и без осадков. Со вторника температура воздуха будет стремительно повышаться с 13 градусов до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 23 апреля, днём столбик термометра поднимется до 13 градусов. Ветер северо-западный, 1 м/с.

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