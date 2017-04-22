На следующей неделе воронежцев ждёт потепление до +20 градусов
По данным местного Гидрометцентра, на следующей неделе в Воронеже столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла.
По данным местного Гидрометцентра, на следующей неделе в Воронеже столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла.
Всю рабочую неделю ожидается переменная облачность и без осадков. Со вторника температура воздуха будет стремительно повышаться с 13 градусов до 20 градусов тепла.
В воскресенье, 23 апреля, днём столбик термометра поднимется до 13 градусов. Ветер