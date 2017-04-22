Президент на субботнике бетонировал полы в зале хореографии
По мнению главы государства, строящийся Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике должен быть функциональным, ничего лишнего.
По мнению главы государства, строящийся Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике должен быть функциональным, ничего лишнего.
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работает на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске, сообщили в
В субботу в Беларуси проходит Республиканский субботник, участие в котором приняли более 3 млн белорусов, сообщил журналистам заместитель
Бригада президента занята на бетонировании монолитных полов в залах хореографии.
Перед началом работы президенту доложили о ходе строительства Центра. Первоначальный проект был пересмотрен и скорректирован в пользу более бюджетного варианта.
Однако все самое необходимое для подготовки спортсменов по художественной гимнастике будет реализовано.
Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года.
«Все должно быть функционально, ничего лишнего», — подчеркнул президент.