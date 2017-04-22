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17:55 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Британии ученые нашли вторую копию Декларации независимости США

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Исследователи в Гарвардском университете заявляют, что обнаружили на юге Великобритании вторую копию Декларации независимости США, выполненную на пергаменте, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

Первая копия документа хранится в Национальных архивах США в Вашингтоне.

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Сообщается, что исследователи Эмили Снефф и Даниэлль Аллен обнаружили копию документа в государственном архиве в городе Чичестер. Ученые предполагают, что она датируется 1780-ми годами и изначально принадлежала Чарльзу Ленноксу, третьему герцогу Ричмонду.

В найденной копии подписи не разделены по штатам в отличии от пергамента, который хранится в США. Исследователи заявляют, что найденный пергамент был создан в Нью-Йорке или Филадельфии.

Представители 13 штатов 4 июля 1776 года подписали документ, провозгласивший США независимым от Великобритании государством. Оригинал Декларации независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время Декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение.

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