СМИ: в Британии ученые нашли вторую копию Декларации независимости США

Переписка британского посла с Жаклин Кеннеди продана на аукционе в Лондоне за $123 тыс

Сообщается, что исследователи Эмили Снефф и Даниэлль Аллен обнаружили копию документа в государственном архиве в городе Чичестер. Ученые предполагают, что она датируется 1780-ми годами и изначально принадлежала Чарльзу Ленноксу, третьему герцогу Ричмонду.

В найденной копии подписи не разделены по штатам в отличии от пергамента, который хранится в США. Исследователи заявляют, что найденный пергамент был создан в Нью-Йорке или Филадельфии.

Представители 13 штатов 4 июля 1776 года подписали документ, провозгласивший США независимым от Великобритании государством. Оригинал Декларации независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время Декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение.