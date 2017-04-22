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17:58 (мск), источник: 365info.kz

Дочь Есентаевой показала своего мужчину

Айсауле Бакытбек выкрасила волосы в зеленый цвет и сфотографировалась с молодым человеком.

Источник: 365info.kz

На своей странице в Instagram дочь Баян и Бахытбека Есентаевых продемонстрировала необычную прическу — ее волосы стали зелеными. На фото рядом с девушкой стоит молодой человек, имя которого неизвестно. В качестве комментария Айсауле приводит слова из песни, в которой есть слова «ты единственный для меня».

Хештегом же к этой публикации Айсауле поставила фразу my man — «мой мужчина» или «мой человек» (англ.).

«А теперь все дружненько сплюньте три раза и пожелайте нам вечного счастья», — написала она. Айсауле Бакытбек — старшая дочь известной телеведущей, актрисы и продюсера Баян Есентаевой.

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