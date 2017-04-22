Дочь Есентаевой показала своего мужчину
Айсауле Бакытбек выкрасила волосы в зеленый цвет и сфотографировалась с молодым человеком.
Айсауле Бакытбек выкрасила волосы в зеленый цвет и сфотографировалась с молодым человеком.
На своей странице в Instagram дочь Баян и Бахытбека Есентаевых продемонстрировала необычную прическу — ее волосы стали зелеными. На фото рядом с девушкой стоит молодой человек, имя которого неизвестно. В качестве комментария Айсауле приводит слова из песни, в которой есть слова «ты единственный для меня».
Хештегом же к этой публикации Айсауле поставила фразу my man — «мой мужчина» или «мой человек» (англ.).
«А теперь все дружненько сплюньте три раза и пожелайте нам вечного счастья», — написала она. Айсауле Бакытбек — старшая дочь известной телеведущей, актрисы и продюсера Баян Есентаевой.