В этом году конкурс «Новая волна» в Сочи начнется 8 сентября

После переезда из Юрмалы «Новая волна» на протяжении последних двух лет проводится в Сочи, на площадке Северного мола морпорта.

В этом году отборочные туры конкурса уже прошли, из 96 претендентов в финал вышли 15 сильнейших, сообщает пресс-служба администрации Сочи.