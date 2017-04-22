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18:05 (мск), источник: Вести Сочи

В этом году конкурс «Новая волна» в Сочи начнется 8 сентября

В прошлом году Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» прошел в Сочи с 3 по 9 сентября, в этом его решили провести чуть позже — с 8 по 14 сентября.

После переезда из Юрмалы «Новая волна» на протяжении последних двух лет проводится в Сочи, на площадке Северного мола морпорта.

В этом году отборочные туры конкурса уже прошли, из 96 претендентов в финал вышли 15 сильнейших, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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