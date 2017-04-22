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18:19 (мск), источник: Sputnik.md

Лев, а не орел: герб Молдовы мог бы быть совсем другим

Лев, а не орел: герб Молдовы мог бы быть совсем другим — об этом корреспонденту Sputnik напомнил президент молодежного движения и федерации национальной борьбы «Воевод» Николай Паскару.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik, Николай Костыркин. У истории нет сослагательного наклонения, но вполне вероятно, что герб Молдовы мог бы выглядеть совершенно иначе — на эту идею внимание корреспондента Sputnik обратил президент молодежного движения и федерации национальной борьбы «Воевод» Николай Паскару.

По его словам, в мемориальном музее известного молдавского и румынского политического деятеля Михаила Когылничану в Бухаресте есть один экспонат, который, как говорится, «в тему» возникшего разговора.

Речь идет о фарфоровой тарелке, на которой изображен герб молдавского господаря Михаила Стурзы, который правил страной с 1834 по 1849 год. Герб можно описать следующим образом. Синий французский геральдический щит разделен надвое вдоль, на левой части поля — голова тура и пятиконечная звезда, а на правой — стоящий на задних лапах и обращенный мордой влево геральдический лев, голову которого украшает корона.

Все элементы на щите — золотые. Щит венчает корона. Также его обрамляют два знамени Молдавского княжества (с головой тура и лавровым венком на синем поле), два знамени с изображением св. Георгия, попирающего змия (изображения — белые, на синем поле), и два сине-красных кавалерийских прапора.

Стоит отметить, что Михаил Стурза сохранил для себя этот герб и после того, как сложил с себя господарскую корону Молдовы.

А родственник Михаила Стурзы, Александр Скарлатович Стурдза, стал первым молдавским писателем, которого издали в Европе.

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