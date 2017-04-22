Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
8Возвращение христиан в Каракош
18:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Димаш получил еще одну престижную премию в Китаю

Еще одну престижную премию получил казахстанец Димаш Кудайбергенов в Китае, на этот раз за лучшее исполнение саундтрека.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил казахстанскому певцу Димашу Кудайбергенову премию «Top Global Chinese Music» за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.

Эту новость в социальной сети сообщил отец музыканта Канат Айтбаев.

Читайте также
В шаге от победы: Димаш Кудайберген занял второе место на конкурсе Singer-2017

В начале апреля стало известно, что Димаш записал в Китае песню «Battle of Memories» к фильму, который выходит в прокат в конце этого месяца.

Димаш Кудайбергенов получил всемирную известность после участия в китайском музыкальном конкурсе I am a singer. Казахстанец занял в конкурсе второе место, по результатам голосования незначительно уступив победительнице шоу.

Творчеством Димаша заинтересовалась франкоязычная певица Лара Фабиан, с которой они вместе выступят на большом шоу летом в казахстанской столице.

Во время участия в I am a singer Димаш получил престижную в Азии музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый «азиатский Грэмми», в номинации «Самый популярный певец в Азии».

В настоящее время Димаш находится в Китае, где участвует в гала-концертах. На следующий неделе планируется приезд певца в Астану.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Внедорожник насмерть сбил мужчину и женщину в Алматы
Spiegel: немецкая разведка годами шпионила за Интерполом
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
Сенатор: РФ готова в приоритетном порядке поставить Сирии ПВО
СМИ: Минздрав предложил не продавать вейпы лицам до 21 года
На Ставрополье уничтожены два боевика из «спящей» ячейки ИГ
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь