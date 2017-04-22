Димаш получил еще одну престижную премию в Китаю

Эту новость в социальной сети сообщил отец музыканта Канат Айтбаев.

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил казахстанскому певцу Димашу Кудайбергенову премию «Top Global Chinese Music» за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.

В шаге от победы: Димаш Кудайберген занял второе место на конкурсе Singer-2017

В начале апреля стало известно, что Димаш записал в Китае песню «Battle of Memories» к фильму, который выходит в прокат в конце этого месяца.

Димаш Кудайбергенов получил всемирную известность после участия в китайском музыкальном конкурсе I am a singer. Казахстанец занял в конкурсе второе место, по результатам голосования незначительно уступив победительнице шоу.

Творчеством Димаша заинтересовалась франкоязычная певица Лара Фабиан, с которой они вместе выступят на большом шоу летом в казахстанской столице.

Во время участия в I am a singer Димаш получил престижную в Азии музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый «азиатский Грэмми», в номинации «Самый популярный певец в Азии».