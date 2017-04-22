В сотнях городах по всему миру прошли марши в защиту науки
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Тысячи ученых вышли на улицы сотен городов по всему миру в знак протеста против того, что они считают политической атакой на научные факты.
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Тысячи ученых вышли на улицы сотен городов по всему миру в знак протеста против того, что они считают политической атакой на научные факты.
Как отмечает «Би-би-си», акция совпала с Днем Земли, который призван привлечь внимание к проблемам окружающей среды.
Центральное мероприятие пройдет позднее в Вашингтоне. Организаторы настаивают, что оно не направлено против президента США Дональда Трампа, но его действия косвенно повлияли на решение провести марш.
Как напоминает «Би-би-си», Трамп ранее называл проблему изменений климата выдумкой и его взгляды вызвали беспокойство в научном сообществе.