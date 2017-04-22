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18:53 (мск), источник: Интерфакс

В сотнях городах по всему миру прошли марши в защиту науки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Тысячи ученых вышли на улицы сотен городов по всему миру в знак протеста против того, что они считают политической атакой на научные факты.

Источник: Reuters

Как отмечает «Би-би-си», акция совпала с Днем Земли, который призван привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Марш в защиту науки в Берлине | Источник: AP 2017

Центральное мероприятие пройдет позднее в Вашингтоне. Организаторы настаивают, что оно не направлено против президента США Дональда Трампа, но его действия косвенно повлияли на решение провести марш.

Марш в защиту науки в Мадриде | Источник: AP 2017

Как напоминает «Би-би-си», Трамп ранее называл проблему изменений климата выдумкой и его взгляды вызвали беспокойство в научном сообществе.

Марш в защиту науки в Лондоне | Источник: AP 2017
Комментарии
5
А Б
Вопрос об изменении климата и факторах, влияющих на этот процесс, на сегодня окончательного решения не имеет. Мировое научное сообщество разделилось практически на две категории учёных, одни из которых утверждают и доказывают, что климат меняется, другие же отстаивают прямо противоположную точку зрения. При этом и те, и другие, приводят веские и, с их точек зрения, научно доказанные факты. Учитывая это, можно сделать вывод, что сегодня наука также политизирована, как и любая другая сфера активности человека.
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Tavovic
Не понял , акция против религии ???
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Александр Швед
совсем потеряли страх - всех на 15 суток, гадов... и у них навальные завелись, моб твою ять...
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