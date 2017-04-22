В сотнях городах по всему миру прошли марши в защиту науки

В сотнях городах по всему миру прошли марши в защиту науки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Тысячи ученых вышли на улицы сотен городов по всему миру в знак протеста против того, что они считают политической атакой на научные факты.