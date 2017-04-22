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18:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Скрипка прокомментировал разговор с фейковым «Аваковым»

Согласно информации, у Олега Скрипки изначально закрались подозрения в том, что Аваков был настоящим, поэтому Скрипка записал свой разговор с ним на диктофон.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. После того как в сети появилась запись разговора Олега Скрипки с Андреем Столяровым (пранкер Лексус), который назвался Арсеном Аваковым, украинский певец рассказал, что он думает по этому поводу.

Свои выводы он опубликовал на странице в Facebook.

Оказывается, у него изначально закрались подозрения в том, что Аваков был настоящим, поэтому Скрипка записал свой разговор с ним на диктофон.

«Вчера для меня сложился пазл истерии с насаждением в информационном поле страны темы «гетто». Об этом — дальше. А пока мои искренние и глубокие извинения тем, кто воспринял мои слова, выдернутые из контекста и вплетенные в информационную диверсию, как собственную обиду. Друзья, поверьте, я никого не хотел обидеть. Информационная картинка для меня сложилась после серии странных телефонных звонков. Люди с той стороны представлялись помощниками главы МВД, говорили от его имени, давали оценки политической ситуации… в конце концов, позвонил «кое-кто» по городскому телефону 044−290−19−97, назвавшейся Арсеном Аваковым.

Признаюсь, почувствовал некоторые несуразности в речи «министра», но не имел подтверждений. Поэтому разговаривал с условным министром с должным уважением. Но, испытывая подозрения, записал разговор.

«Министр» выспрашивал мое отношение к РФ, размышлял о мерах безопасности на Евровидении, спрашивал мое мнение по развитию событий на Донбассе. В конце концов, предложил войти в состав Общественного совета МВД, чтобы таким образом публично обсуждать и решать острые вопросы языковой политики….

Ощущения относительно проделки пранкера появились позже, когда внимательно прослушал запись. Обратил внимание на особенности речи и слабую осведомленность «Авакова». Мои друзья обратились к настоящему заместителю министра МВД, который подтвердил эти опасения. Таким образом, убедился, что моим собеседником был не господин Арсен Аваков. Кто это был и зачем, можно только догадываться… Но считаю этот телефонный пранк звеном событий, направленных не только против меня. Скорее — против Украины, — отметил Скрипка.

Ранее сообщалось, что на украинского музыканта, лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку подали заявление в прокуратуру за разжигание национальной вражды и ненависти.

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