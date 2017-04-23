Посетителям зоопарка под Омском показали растерзанного волка

Житель Омска пожаловался в соцсетях на бездушное отношение работников зоопарка к животным. По словам Владимира Жука, зоопарк находится не в лучшем состоянии — в клетках не убрано, а животные голодные. Но больше всего гостя зоопарка поразил волк, лежавший в клетке с серьезными ранами, которые никто не перевязал. Автор сообщения уверяет, что зверь не мог передвигаться и стонал.

В комментариях к посту разгорелся нешуточный спор. Многие пользователи ужаснулись увиденному, заявив, что передумали ехать в этот зоопарк вместе с детьми. Другие уверяют, что хищник, вероятно, подрался с другими волками, и что это не такое уж редкое явление.