Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Протест одного
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
08:21 (мск), источник: СуперОмск

Посетителям зоопарка под Омском показали растерзанного волка

В соцсетях появились сделанные в Большереченском зоопарке снимки животного с окровавленными лапами.

Житель Омска пожаловался в соцсетях на бездушное отношение работников зоопарка к животным. По словам Владимира Жука, зоопарк находится не в лучшем состоянии — в клетках не убрано, а животные голодные. Но больше всего гостя зоопарка поразил волк, лежавший в клетке с серьезными ранами, которые никто не перевязал. Автор сообщения уверяет, что зверь не мог передвигаться и стонал.

В комментариях к посту разгорелся нешуточный спор. Многие пользователи ужаснулись увиденному, заявив, что передумали ехать в этот зоопарк вместе с детьми. Другие уверяют, что хищник, вероятно, подрался с другими волками, и что это не такое уж редкое явление.

По мнению омичей, после драки волка поместили в отдельный вольер, чтобы его никто не трогал. Возможно, что дело действительно было в драке, после которой раненный зверь тотчас попал в объектив возмущенного посетителя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Во Франции стартовали президентские выборы
Антониу Гутерриш заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии
США начали учения у берегов Корейского полуострова
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
NYT: Трамп регулярно созванивается с медиамагнатом Мердоком
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом
Папа римский назвал центры для беженцев концлагерями
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона Питерский клуб на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь