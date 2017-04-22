На Линии Сталина прошла «Битва машин»

В историко-культурном комплексе Линия Сталина в субботу прошли автобои на выживание «Битва Машин-2017».

Более 30 экипажей из Беларуси, России, Норвегии на глазах многочисленных зрителей выясняли, чьи авто крепче. Суть соревнований — атаковать в лобовую автомобиль противника и вывести его из строя.

В начале сезона организаторы боев изменили технических требований по подготовке автомобилей. В частности, разрешили усиливать колесные диски и применять любые шины, а также дали возможность участвовать в боях рамным полноприводным автомобилям в классе Unlim. Организаторы посчитали, что участие «монстров» на базе внедорожников добавит зрелищности и понравится зрителям.