На Линии Сталина прошла «Битва машин»
Более 30 экипажей из Беларуси, России, Норвегии на глазах многочисленных зрителей испытывали нервы и свои автомобили на прочность.
Более 30 экипажей из Беларуси, России, Норвегии на глазах многочисленных зрителей испытывали нервы и свои автомобили на прочность.
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Более 30 экипажей из Беларуси, России, Норвегии на глазах многочисленных зрителей выясняли, чьи авто крепче. Суть соревнований — атаковать в лобовую автомобиль противника и вывести его из строя.
В начале сезона организаторы боев изменили технических требований по подготовке автомобилей. В частности, разрешили усиливать колесные диски и применять любые шины, а также дали возможность участвовать в боях рамным полноприводным автомобилям в классе Unlim. Организаторы посчитали, что участие «монстров» на базе внедорожников добавит зрелищности и понравится зрителям.
В автобоях принимали участие немногочисленные иномарки, модели которых иногда сложно было определить с первого взгляда