Прогноз погоды в Украине 23 апреля: ожидаются дожди
По всей Украине синоптики обещают преимущественно дожди и потепление.
По всей Украине синоптики обещают преимущественно дожди и потепление.
Температура воздуха днем в стране +9…+11 градусов; ночные показатели будут от 1 до +3. Ветер западного направления 7−12 м/с.
В центральных областях ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +9…+11, ночью +3…5.
На севере Украины ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +10…+12, ночью +3…+5.
В городах восточной Украины преимущественно дожди. Температура днем +9…+11, ночью +3…+5.
В южных областях синоптики обещают преимущественно дождь с мокрым снегом. Температура днем +10…+12, ночью +3…+5.
В западной части ожидается без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается +9…+11, ночью +3…+5.