Прогноз погоды в Украине 23 апреля: ожидаются дожди

Температура воздуха днем в стране +9…+11 градусов; ночные показатели будут от 1 до +3. Ветер западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +9…+11, ночью +3…5.

На севере Украины ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +10…+12, ночью +3…+5.

В городах восточной Украины преимущественно дожди. Температура днем +9…+11, ночью +3…+5.

В южных областях синоптики обещают преимущественно дождь с мокрым снегом. Температура днем +10…+12, ночью +3…+5.

В западной части ожидается без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается +9…+11, ночью +3…+5.