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00:13 (мск), источник: Ipress.ua

В Киеве люди вышли на марш защиты прав животных

В центре Киева прошел марш в защиту прав животных, инициаторы и участники которого призывают власти усилить ответственность за жестокое обращение с животными, а также ограничить их использование с развлекательной целью.

Источник: Ipress.ua

Как сообщила один из организаторов акции Юлия Петренко, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек, пишет УНИАН.

Она добавила, что перед представителями городской власти, которые пришли на акцию, активисты также затронули вопросы использования животных для заработка или развлечения, например, в цирках, зоопарках, для фотографирования на улицах.

«Мы выступаем против жестокого обращения и по гуманный забой животных, используемых в сельском хозяйстве, например, коров, свиней, а также пушных зверей», — заявила Петренко.

Она сообщила, что участники акции призывают власти поддержать законопроект № 5119−1.

«Разработан большой перечень требований, который мы направим в Кабинет министров и Киевскую городскую государственную администрацию», — сообщила Петренко, добавив, что сейчас аналогичные акции проходят в Варшаве и Риме.

4 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№ 5119−1). Документ внесли на рассмотрение парламента депутаты Немировский, Роман Мацола и Андрей Шинькович. Этим законопроектом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательства над позвоночными животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет. Также устанавливается, что те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о том, что жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучениям или увечья, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 (в настоящее время — от 9 до 21) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в субботу, 15 апреля, в Киеве начался всеукраинский митинг «Цирк без животных».

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