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01:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: ученые нашли эффективный способ улучшения памяти

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нейробиологи из Пенсильванского университета разработали эффективный метод улучшения памяти, сообщает информационный портал Gizmodo. Метод основан на электростимуляции мозга.

Источник: AP 2017
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Исследование осуществлялось в рамках проекта, целью которого является создание имплантируемого в мозг устройства. К участию в эксперименте привлекли группу людей с эпилепсией (она может ухудшать когнитивные навыки), которым было необходимо выполнить ряд тестов для оценки способности к запоминанию. В ходе исследования ученые стимулировали области мозга, связанные с формированием памяти.

Нейробиологи сравнили эффект от воздействия на мозг при его высокой и низкой активности. Как оказалось, в первом случае стимуляция ухудшала результаты тестов, однако во втором память становилась лучше.

Полученные результаты, полагают исследователи, помогут создать метод замкнутого цикла, при котором имплантируемое устройство будет посылать электрические импульсы только в тех случаях, когда они полезны.

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