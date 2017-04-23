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02:41 (мск), источник: ТАСС

В Москве около 2 тыс. человек примут участие в благотворительном забеге «Линии жизни»

Целью акции является сбор средств на лечение 10-летней девочки из Подмосковья.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Благотворительный забег на 5 км проведет фонд «Линия жизни» в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького в Москве для сбора средств на лечение 10-летней девочки из Подмосковья. В нем примут участие около 2 тыс. детей и взрослых, сообщила ТАСС президент фонда Фаина Захарова.

«С самого начала мы исходили из того, что дистанция должна быть по силам абсолютно всем желающим, а не только профессиональным бегунам. Так появилась идея 1\8 марафона — 5275 метров пробегут как профи, так и простые любители ЗОЖ», — сказала она.

Особое внимание — детям. В этом году в третий раз мы проводим детский забег на 1 км. Всего, по нашим ожиданиям, в Парк Горького придут около 2000 тысяч бегунов.
Фаина Захарова
Президент фонда
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Идею забега, по ее словам, благотворительный фонд позаимствовал у англичан. «В 2011 году я была в Лондоне как раз в дни проведения Лондонского марафона. Меня настолько поразила атмосфера, масштаб мероприятия, эмоции участников, что, вдохновившись, я решила организовать благотворительный забег в Москве», — сказала президент фонда.

Для участия в забеге нужно внести стартовый взнос. «Все стартовые взносы в этом году пойдут на операцию Наде Рогожиной из Московской области. Девочке 10 лет и врачи диагностировали у нее комбинированный диспластический сколиоз IV степени. Нужна операция по установке фиксирующей конструкции, которую берется оплатить наш фонд», — пояснила Захарова.

Благотворительный фонд «Линия жизни» существует с 2008 году. Его подопечными являются дети с различными заболеваниями, которым фонд оплачивает проведение высокотехнологичных операций, все расходные материалы и пребывание в больнице.

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