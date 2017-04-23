Саксофонист Кенни Джи сыграл на борту самолета в благотворительных целях

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Американский саксофонист Кенни Джи (Kenny G) устроил в субботу незапланированный концерт для пассажиров самолета авиакомпании Delta, таким образом призвав их пожертвовать деньги на благотворительность. Об этом сообщил новостной портал TMZ.

Музыкант находился на борту самолета, совершавшего рейс из Тампы (штат Флорида) в Лос-Анджелес (штат Калифорния), когда бортпроводники объявили о сборе средств на борьбу с раком. Кенни Джи решил поддержать акцию, пообещав пассажирам, что если им удастся собрать $2 тыс., он сыграет для них. По информации портала, цель была достигнута и саксофонист сдержал свое обещание. Видеозапись импровизированного выступления пассажиры разместили в социальных сетях.