Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
€1 млн, 63 млн руб и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
«Заменит сразу 3 самолета»: разработчик о бомбардировщике ПАК ДА
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
07:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Российские пранкеры сообщили подробности разговора со Скрипкой

По словам российского пранкера Владимира Кузнецова, как только позвонил «министр Аваков» — музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив «получить» место в совете при МВД.

Источник: "РИА Новости" Украина

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие сделавшему скандальные заявления о русском языке музыканту Олегу Скрипке от лица главы МВД Украины, считают, что такие заявления сеют ненависть между украинцами, говорящими на русском и украинском языках.

Читайте также
Скрипка прокомментировал разговор с фейковым «Аваковым»

Ранее лидер группы «Вопли Видоплясова» Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они «имеют низкий IQ». Глава МВД Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Пранкеры позвонили Скрипке от имени Авакова, и в разговоре с ними музыкант извинился за свои слова.

«Как только позвонил “министр Аваков” — музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив “получить” место в совете при МВД. Кроме того, поразило его заявление о том, что украинские военные должны идти захватывать Крым и Донбасс. И тут же Скрипка говорит, что артисты не должны вмешиваться в политику», — рассказал РИА Новости Кузнецов.

«Такие болтуны, я считаю, как раз и сеют ненависть между украинцами, говорящими на русском или украинском», — добавил он, отвечая на вопрос, почему пранкеры решили позвонить Скрипке.

Cам Скрипка прокомментировал разговор с пранкерами в Facebook. Он заявил, что речь «Авакова» вызвала у него подозрения, но он продолжил общаться «с должным уважением», при этом записав часть разговора на диктофон. По словам музыканта, розыгрыш организовали те, кто намерен «не дать украинскому языку занимать достойное место в Украине». В своей записи Скрипка еще раз принес извинения за высказывание о гетто.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Хабаровске напали на приемную ФСБ, погибли два человека
Пейдж прокомментировал данные о связях с «российскими агентами»
Антониу Гутерриш заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии
США начали учения у берегов Корейского полуострова
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
NYT: Трамп регулярно созванивается с медиамагнатом Мердоком
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом
Папа римский назвал центры для беженцев концлагерями
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона Питерский клуб на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь