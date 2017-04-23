Жителей Владивостока научат снимать кино

В проекте принимают участие сценарист, продюсер международных проектов Мила Кудряшова, режиссер Сергей Винокуров, Алина Рудницкая — креативный продюсер фильма «Катастрофа», оператор-постановщик Александр Буров.

Команда проекта расскажет об особенностях съемок документальных фильмов, продюсировании неигрового кино.

Образовательная программа Кинокомиссии для кинематографистов Приморского края включает цикл лекций и мастер-классов профессионалов киноидустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, а так же зарубежных специалистов, которые снимают свои фильмы во Владивостоке и Приморье.

Съемочная группа документального фильма «Fatei and the sea» прибыла в Приморье для выбора натуры и предварительных съемок. Основная часть съемок пройдет во Владивостоке и на островах залива Петра Великого в августе-сентябре 2017 года.

Основная тема фильма — развитие семейного бизнеса по созданию на Дальнем Востоке России хозяйств марикультуры и бережное отношение к богатейшим морским биологическим ресурсам. Действие фильма разворачивается на островах залива Петра Великого. Это фильм о крепости человеческого духа, о мечте, которая становится путеводной звездой и о русском национальном характере.

Мастер-класс состоится 24 апреля в 19.00 в библиотеке «БУК».

Вход свободный.