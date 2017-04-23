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11:30 (мск), источник: Вести Приморье

Паводковая ситуация на реках Приморья спокойная

На реках края после таяния снега прошла волна весеннего половодья. Однако уровень воды в реках не представляет угрозы для населённых пунктов и транспортной инфраструктуры региона.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, в результате прошедших накануне дождей на реках в южных и на отдельных участках рек центральных районов края отмечаются незначительные подъемы уровня воды.

«Сохраняется подтопление поймы реки Илистая в Черниговском районе в нижнем течении, уровень воды на пойме составляет десять сантиметров, ущерба хозяйственным объектам нет», — рассказали в ведомстве.

Специалисты отмечают, что в ближайшие трое суток на реках ожидаются колебания уровней воды до 20 сантиметров.

Кроме того, саперная группа Приморской поисково-спасательной службы завершила взрывы льда на реках края.

«Для беспрепятственного прохода паводковых вод взрывался лёд на реках Красноармейского и Яковлевском районах. Это было необходимо, чтобы ледовые заторы не разрушили мосты и не затопили близлежащие районы», — отметил председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатор Евгений Вишняков.

По словам заместителя главы региона, перед спасательными службами Приморья, органами государственной и муниципальной власти поставлена задача обеспечить безопасное прохождение весеннего паводка.

«В зиму край вошёл с переувлажнённой почвой, повышенным уровнем рек, поэтому осенью, зимой и весной шла активная работа по ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек, укреплению их берегов. Все эти мероприятия помогли избежать негативного воздействия весеннего половодья на территорию края», — подчеркнул заместитель главы региона.

В рамках подготовки к паводкоопасному периоду в крае отремонтированы и построены новые гидротехнические сооружения, расчищены русла рек, выполнены берегоукрепительные работы. Численность группировки для проведения аварийно-спасательных работ в период половодья составит почти 11 тысяч человек и более 2,3 тысяч единиц спецтехники.

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