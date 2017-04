Группа The Smiths выпустила пластинку со словами о Трампе вместо маркировки

Британский коллектив The Smiths был образован в Манчестере в 1982 году Стивеном Патриком Моррисси и Джонни Марром. Группа считается одной из наиболее важных британских альтернативных команд, появившихся из инди-сцены в 80-х годах прошлого века. Всего на счету The Smiths четыре студийных альбома, одними из самых известных композиций считаются «How soon is now?» (1984) и «There Is a Light That Never Goes Out» (1986).