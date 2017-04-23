Группа The Smiths выпустила пластинку со словами о Трампе вместо маркировки
На внутренней части винила оказалась надпись «Трамп погубит Америку».
На внутренней части винила оказалась надпись «Трамп погубит Америку».
ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Британская
Неожиданное открытие обладатели грампластинки сделали только распаковав ее.
Подробности появления послания на записи пока не известны.
Новый сингл с двумя ранее неиздававшимися композициями был анонсирован группой относительно давно, однако только недавно стало известно, что он выйдет в так называемый День музыкального магазина (Record Store Day), который ряд независимых музыкальных лейблов в этом году отметили 22 апреля.
Британский коллектив The Smiths был образован в Манчестере в 1982 году Стивеном Патриком Моррисси и Джонни Марром. Группа считается одной из наиболее важных британских альтернативных команд, появившихся из