Группа The Smiths выпустила пластинку со словами о Трампе вместо маркировки

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Британская рок-группа The Smiths в субботу удивила поклонников выходом нового сингла с неизданными композициями на виниловой пластинке, на которой вместо маркировки было выгравировано послание о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщил специализированный портал Pitchfork, который опубликовал фотографию новинки. Неожиданное открытие обладатели грампластинки сделали только распаковав ее.

На внутренней части винила, где, как правило, располагается маркировка, обозначающая происхождение и детали о производстве записи, оказалась надпись «Трамп погубит Америку» (Trump will kill America).

Подробности появления послания на записи пока не известны. Новый сингл с двумя ранее неиздававшимися композициями был анонсирован группой относительно давно, однако только недавно стало известно, что он выйдет в так называемый День музыкального магазина (Record Store Day), который ряд независимых музыкальных лейблов в этом году отметили 22 апреля.