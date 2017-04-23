Память погибшего сотрудника краевого УФСБ почтили в Хабаровске

Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.

Память Якова Хасанова, трагически погибшего при вооруженном нападении в Управлении ФСБ по Хабаровскому краю, почтили неравнодушные жители дальневосточной столицы. Люди несли цветы к месту трагедии, несмотря на оцепление в центре города, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Цветы к краевому УФСБ в Хабаровске местные жители начали приносить еще в минувшую субботу днем. Оперативно-следственные мероприятия в настоящее время продолжаются, а само здание несколько дней находилось в оцеплении. Однако это не помешало горожанам почтить память Якова Хасанова, погибшего при стрельбе в госучреждении. Одними из первых цветы к месту трагедии принесли депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов, председатель «Дальневосточной ассоциации такси» Александр Садков, координатор НОД в Хабаровском крае Армен Хачатрян и другие неравнодушные жители дальневосточной столицы.

Напомним, страшная трагедия разыгралась в минувшую пятницу, 21 апреля, в здании Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Молодой человек, которому еще не исполнилось 18 лет, завладел огнестрельным оружием в стрелковом тире и устроил стрельбу в приемной УФСБ края, убив двоих, в том числе оперативника. В перестрелке нападавшего ликвидировали, а позже в тире обнаружили убитого инструктора.

От ИА AmurMedia уточним, что информация о нападавшем, а именно его имя и фамилия есть в распоряжении редакции, но не приведена в материале, поскольку нападавшему не исполнилось 18 лет. Согласно статьи 41 закона о СМИ, редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя.