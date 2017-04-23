Армейской жизни «хлебнули» хабаровские старшеклассники

Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.

Ежегодная акция для учащихся школ города «День призывника», приуроченная к призывной кампании «Весна-2017», состоялась накануне в Хабаровске. Мероприятие прошло на базе одной из воинских частей Восточного военного округа в дальневосточной столице, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

В числе приглашенных — старшеклассники хабаровских школ, воспитанники патриотических молодежных объединений, а также призывники, уже получившие повестки. В ходе акции молодежь ознакомились с условиями жизни и быта военнослужащих, посетили жилые казармы и учебные классы. Для участников акции военнослужащие устроили показательные выступления с элементами рукопашного боя.

Всего воинскую часть посетили более 250 человек, в их числе и новобранцы которые уже ближайшее время отправятся в войска для прохождения военной службы по призыву.