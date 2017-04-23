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08:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение транспорта ограничат в Металлургическом районе Челябинска

23 апреля пройдёт легкоатлетическая эстафета.

Источник: РИА "Новости"

Движение общественного транспорта и автомобилей в Металлургическом районе Челябинска будет ограничено днём 23 апреля для проведения легкоатлетической эстафеты, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 11:45 до 14:45 машины не смогут проехать по улицам Богдана Хмельницкого, Жукова, Мира и Румянцева. В связи с этим троллейбусы маршрутов № 7, 14 и 15 вместо заводоуправления ЧМК будут следовать только до ДК «Строитель». Переносятся трассы движения автобусов:

Маршрут № 31 будет следовать по улице 60 лет Октября (через остановку «Аквариум»)Маршрут № 41 — по Шоссе Металлургов (через остановку «улица Жукова»).

Отметим, что районная легкоатлетическая эстафета пройдет в 70-й раз, дистанция составит 3 872 метра. Старт и финиш забегов расположатся на площади у бывшего кинотеатра «Россия», организаторы ожидают около 3,5 тысяч участников.

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