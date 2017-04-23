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07:16 (мск), источник: Обозреватель

От снега до «жары»: какая погода ждет украинцев на следующей неделе

Ночи станут теплее, а дни будут солнечные.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 23 апреля, синоптики по всей Украине обещают дожди, а уже через несколько дней, по их словам, придет 20-градусное тепло.

В северной части в воскресенье ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. На остальной территории временами дождь. В Карпатском регионе — дождь с мокрым снегом. Только в Крыму и Приазовье ночью без осадков, передает ТСН.

Об этом также пишет и главный синоптик в Opogode Наталья Диденко.

Так, ветер преимущественно северо-западный, 7−12 м/с.

Температура ночью 1−6 градусов тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей повсюду, на остальной территории местами на почве и в воздухе заморозки 0−5 градусов. Температура днем 8−13 градусов тепла. На высокогорье Карпат ночью и днем 0−5 градусов мороза.

В Киеве в воскресенье ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 1−3 градуса, днем 9−11 градусов.

Во Львове завтра ночью осадков не будет, днем дождь. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура ночью 3−5 градусов, на почве, местами и в воздухе заморозки 0−5 градусов, днем 8−10 градусов.

В Днепре 23 апреля дождливо. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 3−5 градусов, на почве местами заморозки 0−5 градусов, днем 10−12 градусов.

В Одессе на ближайшие сутки прогнозируют дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный. Температура ночью 3−5 градусов, на почве местами заморозки 0−5 градусов, днем 10−12 градусов.

В Харькове воскресенье будет дождливым. Ветер западный с переходом на юго-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 3−5 градусов, на почве местами заморозки 0−5 градусов, днем около 10 градусов.

В Карпатах 23 апреля прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Через несколько дней в Украину вернется тепло, обещают в Укргидрометцентре. Ночи станут теплее, дневные максимумы 26 апреля будут колебаться в пределах 16−21 градусов, дальше — теплее и солнечно.

Как сообщал «Обозреватель», в Украине в апреле вернулась настоящая зима.

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