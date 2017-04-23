От снега до «жары»: какая погода ждет украинцев на следующей неделе
Ночи станут теплее, а дни будут солнечные.
Ночи станут теплее, а дни будут солнечные.
В воскресенье, 23 апреля, синоптики по всей Украине обещают дожди, а уже через несколько дней, по их словам, придет 20-градусное тепло.
В северной части в воскресенье ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. На остальной территории временами дождь. В Карпатском регионе — дождь с мокрым снегом. Только в Крыму и Приазовье ночью без осадков, передает ТСН.
Об этом также пишет и главный синоптик в Opogode Наталья Диденко.
Так, ветер преимущественно
Температура ночью 1−6 градусов тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей повсюду, на остальной территории местами на почве и в воздухе заморозки 0−5 градусов. Температура днем 8−13 градусов тепла. На высокогорье Карпат ночью и днем 0−5 градусов мороза.
В Киеве в воскресенье ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно
Во Львове завтра ночью осадков не будет, днем дождь. Ветер западный,
В Днепре 23 апреля дождливо. Ветер
В Одессе на ближайшие сутки прогнозируют дожди. Ветер
В Харькове воскресенье будет дождливым. Ветер западный с переходом на
В Карпатах 23 апреля прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер
Через несколько дней в Украину вернется тепло, обещают в Укргидрометцентре. Ночи станут теплее, дневные максимумы 26 апреля будут колебаться в пределах 16−21 градусов, дальше — теплее и солнечно.
Как сообщал «Обозреватель», в Украине в апреле вернулась настоящая зима.