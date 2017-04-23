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06:08 (мск), источник: Интерфакс

CМИ назвали медиамагната Мердока доверенным лицом Трампа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп каждую неделю созванивается с медиамагнатом Рупертом Мердоком, сообщает в субботу New York Times со ссылкой на источники, близкие к обоим персонам.

Источник: AP 2017
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«Отношения президента с господином Мердоком — одни из самых глубоких и продолжительных в жизни Трампа», — заявляет издание, поясняя, что глава США оценивает людей по двум критериями — личной успешности и лояльности к нему. Мердок, который является владельцем СМИ, кинокомпаний и издательств по всему миру, и чей канал Fox News почти не позволяет себе критики в адрес президента, полностью устраивает Трампа по обоим параметрам, говорится в статье.

Сообщается, что медиамагнат регулярно общается с президентом, подбадривая его, когда тот в плохом настроении, и призывая сосредоточиться на экономических вопросах. К примеру, Мердок звонил в Белый дом после того, как пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер сравнил президента Сирии Башара Асада с Гитлером, чем вызвал волну критики в СМИ, пишет New York Times.

В числе доверенных лиц американского президента издание также перечисляет его супругу, сыновей, юриста Шери Диллона, друга детства, девелопера Ричарда ЛеФрака, советников предвыборной кампании Кори Левандовски и Ньюта Гингрич, бизнесменов Стивена Шварцмана, Стива Рота, Фила Раффина, Карла Айкана, Томаса Баррака, а также спикера палаты представителей Пола Райана.

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