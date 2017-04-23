15 тысяч казахстанцев приняли участие в «Алматы марафон»
Это ежегодное спортивное событие.
Это ежегодное спортивное событие.
В Алматы стартовал ежегодный марафон, который проводится в шестой раз. В спортивном мероприятии приняли участие жители и гости Алматы, сообщает NUR.KZ.
VI Алматы марафон традиционно начался в парке первого президента в 8.00 утра.
Участники благотворительного марафона бегут на разные дистанции — полный марафон — 42 километра, полумарафон — 21 километр,
Миссия фонда «Алматы Марафон» — содействовать оздоровлению нации.
Отмечается, что в этом году на марафон зарегистрировались 15 тысяч человек, это на две тысячи человек больше, чем в 2016 году.