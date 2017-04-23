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07:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сильный ветер и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана

Синоптики прогнозируют усиление ветра и гололед на севере Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Астане и Акмолинской области в воскресенье, 23 апреля, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

Утром и днем 23 апреля в Астане и Акмолинской области ожидается усиление юго-западного ветра 15−20 м/с.

По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на юго-востоке местами сильный дождь.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15−20, местами порывы 23 м/с, в отдельных районах ожидается гололед.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами усилится ветер 15−22 м/с. В Костанайской и Карагандинской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Прогноз погоды на 22 апреля 2017 года.

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