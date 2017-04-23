Сильный ветер и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Астане и Акмолинской области в воскресенье, 23 апреля, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

Утром и днем 23 апреля в Астане и Акмолинской области ожидается усиление юго-западного ветра 15−20 м/с.

По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на юго-востоке местами сильный дождь.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15−20, местами порывы 23 м/с, в отдельных районах ожидается гололед.