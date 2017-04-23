Сильный ветер и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана
Синоптики прогнозируют усиление ветра и гололед на севере Казахстана.
Синоптики прогнозируют усиление ветра и гололед на севере Казахстана.
АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Астане и Акмолинской области в воскресенье, 23 апреля, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.
Утром и днем 23 апреля в Астане и Акмолинской области ожидается усиление
По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед.
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В Акмолинской, Павлодарской,