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08:54 (мск), источник: VN.ru

До Новомарусино запустили автобус от вокзала «Новосибирск-Главный»

С 20 апреля начал работу новый автобусный маршрут № 38 «ЖК «Новомарусино» — Вокзал «Новосибирск-Главный». Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

«Автобусы будут следовать по маршруту: ул. Большая, ул. 2-я Станционная, ул. Станционная, площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, Димитровский мост, проспект Димитрова, ул. Ленина, площадь им. Гарина-Михайловского. В обратном направлении: площадь им. Гарина-Михайловского, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетиков, площадь Энергетиков, ул. Станционная, ул. 2-я Станционная, ул. Большая», — сказано в сообщении.

Частота рейсов нового автобусного маршрута не сообщается.

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