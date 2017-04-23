До Новомарусино запустили автобус от вокзала «Новосибирск-Главный»
С 20 апреля начал работу новый автобусный маршрут № 38 «ЖК «Новомарусино» — Вокзал «Новосибирск-Главный». Об этом сообщил департамент транспорта и
С 20 апреля начал работу новый автобусный маршрут № 38 «ЖК «Новомарусино» — Вокзал «Новосибирск-Главный». Об этом сообщил департамент транспорта и
«Автобусы будут следовать по маршруту: ул. Большая, ул. 2-я Станционная, ул. Станционная, площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, Димитровский мост, проспект Димитрова, ул. Ленина, площадь им.
Частота рейсов нового автобусного маршрута не сообщается.