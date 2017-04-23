Десятки нелегальных автостоянок выявлены во Владивостоке

А за прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Русская, Луговая, Адмирала Горшкова, Давыдова, Баляева и проспекте 100-летия Владивостоку.

Составлено 7 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

С начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 78 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 41.

Напомним, взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта.