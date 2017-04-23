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08:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дожди атакуют Южный Урал

Установившаяся в Челябинской области пасмурная погода грозит задержаться.

Источник: Reuters

Установившаяся в Челябинской области пасмурная погода грозит задержаться, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, высокая облачность и небольшие и умеренные дожди продлятся как минимум до вторника, 25 апреля. К середине недели осадки прекратятся — и такая ситуация должна сохранится до следующей субботы, 29 апреля.

Ожидаются также и перепады температур. Так, если ночные значения составят от +2°С до +5°С, то днем воздух прогреется в среднем до +10−15°С. А одним из самых теплых дней, несмотря на дождь, станет вторник — столбики термометров поднимутся до +17°С. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду с отдельными порывами до 14−18.

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