Дожди атакуют Южный Урал

Установившаяся в Челябинской области пасмурная погода грозит задержаться, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, высокая облачность и небольшие и умеренные дожди продлятся как минимум до вторника, 25 апреля. К середине недели осадки прекратятся — и такая ситуация должна сохранится до следующей субботы, 29 апреля.

Ожидаются также и перепады температур. Так, если ночные значения составят от +2°С до +5°С, то днем воздух прогреется в среднем до +10−15°С. А одним из самых теплых дней, несмотря на дождь, станет вторник — столбики термометров поднимутся до +17°С. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду с отдельными порывами до 14−18.