Доказано положительное влияние природы на эмоции человека

Ученые по всему миру уже давно говорили о связи между времяпрепровождением на открытом воздухе и улучшением настроения. Теперь исследование Университета штата Орегон окончательно доказало, что поход на природу хорошо скажется не только на вашем здоровье, но и улучшит эмоциональное состояние, пишет Daily Mail.

В исследовании принимали участие 4500 людей, проживающие недалеко от системы заливов Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон. Этот район включает в себя города Сиэтл, Бельвью и Такома, а также здесь расположен национальный парк Маунт-Рейнир.

В ходе эксперимента ученые планировали оценить связь между положительными эмоциями в жизни людей и их связью с окружающей средой. Оценка проводилась по 13 факторам, в том числе оценивалось наличие доступа к природным ресурсам, эффективность снятия стресса на открытом воздухе, а также доверие к властям, отвечающим за охрану природы. В результате выяснилось, что 11 факторов положительно влияют на эмоциональное состояние человека. Среди них немаловажным оказалось доверие к проводимой в регионе экологической политике и возможность (а вернее, ощущение наличия возможности) обычных граждан влиять на принимаемые решения в этой области.