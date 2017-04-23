Астанчане помогают отрезанному большой водой акмолинскому селу

Также в Астраханский район отправились КамАЗ, газели и легковые машины с гуманитарной помощью на 2 миллиона тенге от городского филиала партии «Нур Отан», этно-культурных центров Ассамблеи народа Казахстана, организации Всемирного боксерского совета — WBC cares — и индивидуальных предпринимателей. Это не первый населенный пункт, оказавшийся в сложной ситуации из-за паводков в Акмолинской области. Подтопление домов произошло в Атбасарском, Целиноградском, Сандыктауском районах.

По данным волонтеров, на данный момент там пострадали 52 дома. Сегодня с утра на место выехали добровольцы. «Мы сотрудничаем с их акиматом, в частности с замакимом, Комитет по чрезвычайным ситуациям нам предоставляет две моторные лодки для перевозки помощи в виде продуктов и одежды», — рассказала Казинформу жительница Астаны Айнура Сулейменова.

«Астанчане действительно очень отзывчивые. На прошлой неделе мы ездили в Атбасар, 125 семей получили помощь: продуктовые корзины, одежду, бытовую химию, одеяла, подушки. По возможности жители были обеспечены первым необходимым. Мы туда поехали сами, среди наших волонтеров есть уроженка Атбасара, и через нее мы узнали количество пострадавших семей. Сейчас там обстановка более или менее стабилизировалась», — добавила А. Сулейменова.

По данным КЧС МВД РК, в городе Атбасар было подтоплено более 450 жилых домов, эвакуировано свыше 1300 человек и более 350 голов домашних животных. 45 семей из села Покровка Атбасарского района Акмолинской области получили наборы первой необходимости от госкорпорации «Правительство для граждан».

«Позавчера мы были в селе Семеновка, что в 50 км от Астаны. Было доставлено 40 продуктовых пакетов на 35 домов, пострадавших от наводнений. Также розданы вещи и обувь. Здесь мы работали с акиматом, там оказались отзывчивые руководители, максимально уберегли поселок и два ближайших рядом с ним. Ситуация в селе намного лучше, стабильная, вода отходит. Я считаю, что команда акима вовремя сработала. Единственное, конечно — народ немного напуган. Как мне сказали, за последние 30 лет такое в Семеновке произошло впервые», — поделилась волонтер.

За помощь добровольцев из Астаны поблагодарил аким сельского округа Новоишика Целиноградского района Омархан Кишкенинов.