Звезды шоу-бизнеса и супергерои пробежали «Алматы Марафон»

Мой 3-й марафон - done✅ ___ В это раз как то легко пробежалось)) Подумываю на следующий год 21 км. #АлматыМарафон #AlmatyMarathon2017 #AlmatyMarathon

A post shared by Dias Ablayev (@dias_ablayev) on Apr 22, 2017 at 8:39pm PDT