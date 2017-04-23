Звезды шоу-бизнеса и супергерои пробежали «Алматы Марафон»
«Алматы Марафон» пробежали казахстанские звезды, спортсмены, политики и даже супергерои, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
«Алматы Марафон» пробежали казахстанские звезды, спортсмены, политики и даже супергерои, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Так, одним из первых в соцсетях об участии в марафоне отчитался певец Диас Аблаев. К слову, он уже опытный марафонец, так как участвует в забеге третий год подряд.
Похвастался медалью и актер Максим Акбаров. По его словам, для участия в марафоне он специально прилетел из Астаны.
Среди бегунов также были замечены известные спортсмены. К примеру, Ермахан Ибраимов — олимпийский чемпион 2000 года.
Чемпиона Азиатских игр 2011 года, «летающего лыжника» Евгения Левкина поддержали известные альпинисты Максут Жумаев, Магжан Сагимбаев. Как известно, Левкин получил инвалидность после тяжелого ДТП.
Одним из участников марафона также стал глава АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев.
И, по традиции, в забег стал не только сугубо спортивным событием, но и своеобразным флешмобом, к которому присоединились люди в самых разных и необычных костюмах. К примеру, на старте марафона зрители заметили двух бегущих «динозавров», а рядом с ними — уже упомянутого выше Максима Акбарова.
Каждый год на собранные на мероприятии средства (в основном, это поступления с регистрационных взносов) реализуются проекты, направленные на помощь детям — от лечения маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами (ДЦП, онкология) до строительства акватории, стадиона и покупки реабилитационного оборудования в центры и школы для детей с особыми потребностями и инвалидов. Проект постоянно поддерживают люди, которые, даже не выходя на старт, перечисляют средства на благотворительные цели марафона. Участие в VI «Алматы Марафоне» стоило четыре тысячи тенге. Средства, полученные со стартовых взносов, будут направлены на помощь 1 500 детей с серьезными заболеваниями. Генеральным партнером марафона выступает Kaspi Bank.