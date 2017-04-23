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09:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Цветочный бульвар и Площадь фонтанов планируют обустроить в Иркутске

Эти проекты попали в программу «Формирование комфортной городской среды» по предложению горожан.

Источник: IrkutskMedia.ru

Цветочный бульвар на улице Байкальской и Площадь фонтанов перед зданием ЗАГСа планируют обустроить в Иркутске по предложению горожан. Выездное совещание по вопросу благоустройства этих площадок провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В ходе него были представлены проекты, которые планируется реализовать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Как отметила, заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова, в результате соучаствующего проектирования горожан и архитекторов определены основные направления предстоящих работ. Так, на Цветочном бульваре предполагается разделить территорию на зоны проведения массовых городских мероприятий, музыкальных и сценических выступлений, зоны тихого отдыха, посадить цветущие деревья и организовать современные газоны, обустроить фонтан, установить башню с часами и малые архитектурные формы, обеспечить комфортный доступ к территории маломобильных групп граждан. По предложению Дмитрия Бердникова, проект будет доработан в части обеспечения прилегающей территории местами для автопарковок.

На Площади фонтанов запланировано создать детскую и музыкальную площадки, оборудовать амфитеатр, обеспечить общедоступность всей территории, при этом сохранить имеющиеся зеленые насаждения и оформить современные газоны. Мэр города поддержал идею горожан по организации на данной территории площадки для экстремального спорта. Глава города также отметил, что на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ, которое прошло в Москве 7 апреля, обсудили тему «Благоустройство территорий населенных пунктов: проблемы и пути их решения».

«В ходе реализации проекта по формированию комфортной городской среды необходимо создать максимально удобные общественные пространства и дворы. И к этой работе очень важно привлекать горожан. Только жители могут подсказать наиболее удачные варианты для благоустройства микрорайонов, в которых они живут и отдыхают. У нас такая форма сотрудничества уже активно ведется, к ней привлекаются представители администрации, ТОСов, общественных организаций, управляющих компаний. Началось голосование по определению самого популярного общественного пространства, которое будет благоустроено в этом году. Проекты преимущественно крупные, затратные, поэтому работа по обустройству парков и скверов будет продолжена и в следующем году», — рассказал Дмитрий Бердников.

Напомним, что интернет-голосование по определению самого популярного общественного пространства Иркутска уже началось на сайте fkgs.admirk.ru/golosovanie.html и продлится до 27 апреля. Для голосования предложено 20 общественных пространств. Проект победившего общественного пространства обязательно будет разработан и реализован до конца 2017 года. Решение о благоустройстве других общественных пространств будет приниматься исходя из наличия проектной документации в комитете по градостроительной политике. В целом на такое благоустройство из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено около 200 млн рублей.

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