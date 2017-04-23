Жительницу Норильска ограбил лже-покупатель смартфона

В Норильске удалось задержать «покупателя», ограбившего местную жительницу. Она дала объявление о продаже смартфона за 25 тысяч рублей, а, когда к ней пришёл потенциальный покупатель, он ринулся бежать, как только аппарат оказался у него в руках.

Девушка остановила проезжающий мимо патрульный автомобиль полиции, и сообщила, что гналась за парнем, но не смогла его поймать. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого, к раскрытию преступления и задержанию подключились оперативники угрозыска. В результате личность парня установили. Им оказался 17-летний местный житель, который раньше уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Обыскав его, полицейские нашли похищенный смартфон. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. За грабёж парню грозит до 4 лет лишения свободы.