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09:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жительницу Норильска ограбил лже-покупатель смартфона

Дав объявление о продаже смартфона, девушка чуть было не лишилась его.

В Норильске удалось задержать «покупателя», ограбившего местную жительницу. Она дала объявление о продаже смартфона за 25 тысяч рублей, а, когда к ней пришёл потенциальный покупатель, он ринулся бежать, как только аппарат оказался у него в руках.

Девушка остановила проезжающий мимо патрульный автомобиль полиции, и сообщила, что гналась за парнем, но не смогла его поймать. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого, к раскрытию преступления и задержанию подключились оперативники угрозыска. В результате личность парня установили. Им оказался 17-летний местный житель, который раньше уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Обыскав его, полицейские нашли похищенный смартфон. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. За грабёж парню грозит до 4 лет лишения свободы.

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