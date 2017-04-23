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09:32 (мск), источник: Моя Планета

Ученые рассчитали время полета до Сириуса

Представитель немецкого Института исследований солнечной системы им. Макса Планка Рене Хеллер считает, что достичь орбиты Сириуса — самой яркой звезды в нашем ночном небе — можно всего за 69 лет, несмотря на то, что она расположена вдвое дальше, чем ближайшие к нам звезды в системе Альфа Центавра.

Источник: AP 2017

Частное предприятие под названием Breakthrough Starshot ранее запланировало отправить миниатюрный и ультралегкий космический корабль к Альфа Центавре, чтобы исследовать планеты системы. По расчетам специалистов, путешествие к системе на пятой скорости света займет всего 20 лет, однако при таких условиях корабль лишь пролетит мимо планет за несколько секунд и не сможет задержаться на орбите, пишет New Scientist.

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Вместе с тем, Хеллер и независимый исследователь Майкл Хиппке создали метод, позволяющий кораблю снижать скорость, используя свет от самих звезд. Однако такая техника ставит Альфа Центавру в невыгодное положение, поскольку корабль сможет достичь системы только за 140 лет.

В то же время Сириус, который находится от Земли на восемь световых лет или вдвое дальше Альфа Центавры, но при этом сияет в 16 раз ярче, поможет эффективнее ускорить и замедлить космический корабль.

По словам ученых, время в пути они рассчитывают как расстояние, деленное на квадратный корень из величины яркости. Таким образом, время, необходимое для путешествия до Сириуса будет короче, чем до Альфа Центавры и займет только 69 лет.

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