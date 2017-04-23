Канские школьники воспроизвели события Ледового побоища

Школьники из Канска стали участниками реконструкции Ледового побоища 1242 года. Идея воспроизвести историческое событие появилась у учителя школы № 18 Александра Игнатьева.

Подготовка к реконструкции началась еще в начале учебного года. На уроках труда школьники с 5 по 11 классы изготовили оружие, мечи и шлемы. Воссоздавать старались все, вплоть до мелочей: начиная от одеяния армии и заканчивая расстановкой воинов на поле сражения. Школьники даже вспомнили, что перед великой битвой напутственными словами бойцов провожали представители духовенства.

Победа, которая произошла на Чудском озере, имеет большое историческое значение: русские войска сумели остановить продвижение крестоносцев на Восток и помешали им закрепиться на своей территории. За происходящим наблюдали и те, кто имеет непосредственное отношение к вооруженным силам России. Начальник канского военкомата был приятно удивлен происходящим.

После сражения «воины» обоих армий отправились на полевую кухню, где для них уже была приготовлена солдатская каша.