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16:03 (мск), источник: Om1.ru

В Большереченском зоопарке прокомментировали инцидент с раненым волком

Волчонка схватила за лапу его мать, которую перевели в соседний вольер после того, как она ощенилась.

Директор Большереченского зоопарка Сергей Овчинников прокомментировал порталу Om1.ru жалобу на условия, в которых содержатся животные. Напомним, один из посетителей выложил в соцсети фото израненного волка, а также возмутился грязной водой в бассейне бегемота и якобы отощавшими от голода хищниками.

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По словам директора, волк действительно вчера получил рану. Его укусила мать, которая недавно ощенилась и поэтому стала агрессивной. Раньше мать и сын содержались в одном вольере, но когда самка принесла потомство, ее перевели в соседнее помещение. Непривыкший к одиночеству годовалый волчонок затосковал, стал проявлять признаки стресса и сделал подкоп к ее вольеру. Мама же схватила его за лапу и изрядно потрепала.

Сотрудники зоопарка заметили это через несколько часов. Уже к вечеру волка перевели в теплое помещение, обработали рану. Сейчас никакой опасности для его здоровья нет.

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Овчинников ответил и на другие претензии посетителя. Он уверяет, что воду в бассейне меняют два раза в неделю, но она мгновенно становится грязной, поскольку бегемот из нее не выходит и, соответственно, там же справляет нужды.

Остальных животных, по его словам, кормят вовремя, но не больше, чем нужно.

— Это же хищники, они не должны переедать, — говорит директор.

Он считает, что недольные посетители находятся в любом зоопарке, даже в крупном, как Новосибирский. При этом люди часто не знают о том, что считать нормой и как себя чувствуют животные на самом деле.

Напомним, пост об ужасных условиях в Большереченском зоопарке вызвал немалый резонанс.

— Животные еле передвигаются, у льва видны ребра, клетки животных в ужасных состояниях грязные, ржавые, полуразвалившиеся в клетках очень давно не убирались, а животные вообще в аховом состоянии, грязные не накормленные, половина животных в ранах, — писал возмущенный посетитель.

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