В Большереченском зоопарке прокомментировали инцидент с раненым волком

Директор Большереченского зоопарка Сергей Овчинников прокомментировал порталу Om1.ru жалобу на условия, в которых содержатся животные. Напомним, один из посетителей выложил в соцсети фото израненного волка, а также возмутился грязной водой в бассейне бегемота и якобы отощавшими от голода хищниками.

По словам директора, волк действительно вчера получил рану. Его укусила мать, которая недавно ощенилась и поэтому стала агрессивной. Раньше мать и сын содержались в одном вольере, но когда самка принесла потомство, ее перевели в соседнее помещение. Непривыкший к одиночеству годовалый волчонок затосковал, стал проявлять признаки стресса и сделал подкоп к ее вольеру. Мама же схватила его за лапу и изрядно потрепала.

Сотрудники зоопарка заметили это через несколько часов. Уже к вечеру волка перевели в теплое помещение, обработали рану. Сейчас никакой опасности для его здоровья нет.

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Овчинников ответил и на другие претензии посетителя. Он уверяет, что воду в бассейне меняют два раза в неделю, но она мгновенно становится грязной, поскольку бегемот из нее не выходит и, соответственно, там же справляет нужды.

Остальных животных, по его словам, кормят вовремя, но не больше, чем нужно.