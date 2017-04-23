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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли связь между генами и любимой едой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Генетики из Испании обнаружили, что мутации в определенных генах определяют то, насколько человеку нравятся разные виды пищи — к примеру, шоколад, соль, жирная еда и овощи. Их выводы были представлены на конференции Experimental Biology 2017, проходящей сейчас в американском Чикаго.

Источник: Reuters

«Большинству людей крайне сложно поменять свои пищевые привычки, даже если они знают, что смена диеты критически важна для их здоровья. Это связано с тем, что наши пищевые преференции и способность следовать планам влияет на то, что мы едим и как мы соблюдаем диету. Мы впервые попытались узнать, как гены, связанные с работой мозга, влияют на диету здорового человека», — заявила Сильвия Берциано (Silvia Berciano) из Автономного университета Мадрида (Испания).

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Стремительное распространение эпидемии ожирения по всему миру заставило ученых несколько лет назад приступить к поиску генов, которые управляют аппетитом человека, чувствами голода и сытости, а также пищевыми предпочтениями. Первые подобные гены были найдены в прошлом году, когда британские ученые выяснили, что мутации в гене MC4R могут заставлять человека предпочитать есть жирную пищу, а некоторые версии генов FADS1 и FADS2 оказались связаны с приспособленностью к вегетарианской диете у индусов и жителей Восточной Азии.

Берциано и ее коллеги попытались найти подобные гены, изучив диеты и наборы мелких мутаций в ДНК примерно восьми сотен мужчин и женщин европейского происхождения, живущих в Испании. Для этого ученые собрали пробы ДНК у этих добровольцев и попросили заполнить их анкету, в которой они должны были рассказать, какую пищу они ели в последние дни и поставить каждому блюду оценки.

Собрав все эти данные, ученые сопоставили набор из примерно полутора тысяч мутаций, предположительно связанных с диетой, с тем, что ели добровольцы, и обнаружили, что гены действительно управляют пищевыми предпочтениями человека

К примеру, разные вариаци в гене FTO оказались связаны с количеством поедаемых овощей и клетчатки, а гены CREB1 и GABRA2 — с отношением к соли и соленым продуктам. Первый участок ДНК, как раньше считали ученые, отвечает за аппетит и склонность к ожирению, а CREB1 и GABRA2 — являются регуляторами скорости чтения генов и отвечают за передачу сигналов в мозге.

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Некоторые другие гены были связаны с определенными видами продуктов. В частности, ген OXTR, связанный с реакцией организм на окситоцин, гормон счастья, управлял любовью или нелюбовью к шоколаду, а гены SLC6A2, SLC6A5 были связаны с растительным маслом и сахаром.

Что интересно, многие из этих вариантов генов были связаны с повышенной вероятностью развития ожирения, что позволяет использовать перечни таких генов «сладкоежек» или любителей жира для того, чтобы помогать таким людям бороться с лишним весом или избегать его появления.

В ближайшее время ученые планируют проверить, существуют ли эти закономерности среди представителей других рас и этнических групп, а также попытаются найти другие варианты генов, связанных с пищевыми предпочтениями.

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