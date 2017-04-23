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09:35 (мск), источник: Newslab.ru

«Классика — это модно!»: Известные красноярцы прочитают вслух Чехова и Шекспира

В Красноярске пройдут читки пьес из афиши фестиваля «Театральный синдром». В проекте «По ролям» участвуют артисты театров и независимые актеры вместе с известными людьми Красноярска (Анной Прохоровой, Иваном Солнцевым, Василием Слоновым).

С 25 апреля по 18 мая красноярцев ждут авторские интерпретации пьес Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова и Бертольта Брехта. Задумка проекта — освежить знания произведений и таким образом подготовить публику к спектаклям Юрия Бутусова.

В этом году фестиваль «Театральный синдром» представляет гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета — спектакли главного режиссера театра Юрия Бутусова. По словам режиссера, авторам пьес «нравится», когда с ними играют, делают что-то живое, пытаются понять. Именно поэтому знание первоисточника может сделать знакомство с основной программой фестиваля более объемным.

Один из молодых режиссеров читок Мария Булатова отметила: «Классический текст строится на глубоком взаимодействии смыслов, в нем очень много пластов. Это же классика. И моя задача как режиссера, чтобы этот текст стал интересен современному зрителю, а читать классику — стало модно!».

Программа проекта «Театральный синдром. По ролям»: 25 апреля — Чехов, «Три сестры», режиссер Анна Еленкина; 1 мая — Гоголь, «Женитьба», режиссер Мария Булатова; 13 мая — Шекспир, «Макбет», режиссер Анна Еленкина; 18 мая — Брехт, «Круглоголовые и остроголовые», режиссер Андрюс Даряла.

Кроме литературной составляющей, зрителей читок ждет и «музыкальная подготовка» к спектаклям Юрия Бутусова — мастера музыкальной интерпретации классических текстов. Музыка из четырех спектаклей будет собрана в специальную программу диджея Василия Юрченко.

Читки пройдут в пространстве «Персонажи» (Перенсона, 29). Информацию о билетах на «Театральный синдром. По ролям» можно уточнить по телефону (391) 258−39−82. Программу фестиваля «Театральный синдром» можно найти по ссылке.

Организатор фестиваля «Театральный синдром» — Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке правительства Красноярского края.

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