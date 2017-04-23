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10:45 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Тепло вернется на Кубань на предстоящей неделе — до 25 выше нуля

Краснодар, 23 апреля, KrasnodarMedia. Тепло вернется на Кубань на предстоящей неделе. Правда, не сразу — температура воздуха будет повышаться постепенно, после того как в понедельник по все территории региона пройдут дожди, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Начало новой недели в Краснодаре будет прохладным — в понедельник дождь и до 14 тепла. Затем ежедневно температура воздуха будет повышаться и солнце нагрянет в кубанскую столицу: от 14 до 18 тепла во вторник и среду. От 21 до 23 тепла в четверг и пятницу, до 25 — в субботу и воскресенье.

И в Анапе неделя начнется с дождя — осадки и до 11 тепла в понедельник. От 13 до 16 выше нуля во вторник и среду, затем до конца недели температура воздуха будет колебаться в пределах от 19 до 21 градуса выше нуля. По утрам — от 5 до 11 тепла.

В Геленджике будет прохладнее, чем везде — дождь и 8−11 тепла в первые два дня недели. В среду 16 выше нуля, затем столбики термометров начнут повышаться — 18−20 тепла в оставшиеся дни недели. Температура морской воды — 10 градусов выше нуля.

В Сочи первые два дня новой недели будут идти дожди — до 12 тепла в понедельник и вторник. Затем выглянет солнце и с каждым днем будет становится теплее. От 14 до 16 тепла в середине недели, до 21 выше нуля к выходным. Море прогрелось до 12 выше нуля.

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