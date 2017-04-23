Заторы на границе Молдовы: на каких погранпунктах пробки

По состоянию на 09.20 наиболее серьезная ситуация отмечена на КПП Дурджулешты-Галац. Водителям легковых машин придется простоять на въезде в республику пять часов, а на выезде — свыше трех часов.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. На границе Молдовы опять пробки. Согласно данным сервиса «TRAFIC ONLINE», заторы из транспортных средств образовались сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах как на границе с Украиной, так и Румынией.

Въезжая в республику через погранпункты Крива-Мамалига и Скуляны-Скуляны в пробке можно застрять на 40−45 минут, а на выезде — на полчаса.

Водителям фур стоит избегать проезда через КПП Тудора-Староказачье. Там в пробке на выезде из Молдовы можно увязнуть на более чем три часа, а на въезде — свыше двух часов.

Время ожидания на КПП Леушены-Албица на выезде из республики составляет свыше двух часов, а на въезде — более трех часов. На въезде в Молдову через контрольно-пропускной пункт Атаки-Могилев-Подольский водители фур проведут в ожидании свыше часа, а на выезде — 40 минут. Покидая пределы республики через КПП Дурджулешты-Галац в пробке можно увязнуть на полтора часа, а на въезде в страну через эту точку пересечения границы заторов нет.