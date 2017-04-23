Заторы на границе Молдовы: на каких погранпунктах пробки
Вниманию водителей: на некоторых погранпунктах Молдовы образовались пробки, время ожидания на некоторых из них достигает 5 часов.
Вниманию водителей: на некоторых погранпунктах Молдовы образовались пробки, время ожидания на некоторых из них достигает 5 часов.
КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. На границе Молдовы опять пробки. Согласно данным сервиса «TRAFIC ONLINE», заторы из транспортных средств образовались сразу на нескольких
По состоянию на 09.20 наиболее серьезная ситуация отмечена на КПП
Въезжая в республику через погранпункты
Водителям фур стоит избегать проезда через КПП
Время ожидания на КПП
В Погранполции Молдовы сообщили, что все