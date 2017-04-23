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21:39 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму объявили второе штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с сильными дождями и ветром, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее на полуострове предупредили о заморозках ночью и утром 23, 24 и 25 апреля.

«Во вторую половину дня 23 и сутки 24 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20−25 м/с.», — говорится в сообщении.

Спасатели просят крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.

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