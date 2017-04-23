В Крыму объявили второе штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с сильными дождями и ветром, сообщает крымское управление МЧС РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с сильными дождями и ветром, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Ранее на полуострове предупредили о заморозках ночью и утром 23, 24 и 25 апреля.
«Во вторую половину дня 23 и сутки 24 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, местами очень сильные осадки, усиление
Спасатели просят крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.