В Крыму объявили второе штормовое предупреждение

Ранее на полуострове предупредили о заморозках ночью и утром 23, 24 и 25 апреля.

«Во вторую половину дня 23 и сутки 24 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20−25 м/с.», — говорится в сообщении.

Спасатели просят крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.