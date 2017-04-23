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10:38 (мск), источник: Sputnik.md

Красная горка 2017: все о празднике, приметы, традиции и обычаи

На Красную горку традиционно празднуется огромное количество свадеб: считается, что брак, заключенный в этот период, станет залогом долгой счастливой семейной жизни.

Источник: Sputnik.md

Красная горка — народный праздник, в котором тесно переплелись православные и языческие традиции. Он привязан к Светлому Воскресению Христову и отмечается в первое воскресенье после Пасхи.

Православная церковь в этот день отмечает Антипасху или Фомино воскресенье.

Sputnik Грузия расскажет Вам о празднике и его традициях, а также о значении всех трех его названий.

Красная горка

Слово «красный» на славянских наречиях означает «красивый, цветущий, веселый». Сама весна и лето именуются красными, потому что погода стоит ясная, и природа является во всей своей красе.

Красная горка означает красивая по местоположению и увеселительная по играм. Во многих местностях горки или пригорки, на которых собирался народ весной, называли красными горками.

Праздник символизирует возрождение, победу жизни над смертью, весны над долгой зимой. Суть праздника — встреча и приветствие весны в ее полной силе и красоте. В старину считали, что природа к этому дню уже полностью находится во власти яркой цветущей весны, а впереди ждет летняя страда и сбор урожая.

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С большим нетерпением ожидала праздник молодежь, которая издревле встречала праздничную зарю на красивой возвышенности. Восход солнца запевала приветствовал традиционной песней, а затем пели все хором. В конце оставляли подношение Весне — круглый каравай и крашеное яйцо.

Антипасха

Православная церковь придала празднику новый смысл, связав его с христианскими событиями. «Антипасха» — греческое слово, и приставка «анти» значит не «против», а «вместо», то есть повторение праздника на восьмой день после Пасхи.

Это как дополнение к Пасхе, ведь именно в этот день после окончания длительного поста можно венчаться — Церковь после долгого перерыва начинает совершать таинство бракосочетания.

На Красную горку традиционно празднуется огромное количество свадеб. Считается, что свадьба, сыгранная именно в это день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни.

Первое упоминание об Антипасхе содержится в антиохийских «Апостольских постановлениях», которые датируются примерно 380 годом, а описание Иерусалимского богослужения в этот день — в «Паломничестве Эгерии», примерно в 400 году.

Богослужение Антипасхи, по действующему Иерусалимскому уставу совершается по чину двунадесятых (главных) праздников, хотя формально сам день к таким праздникам не причислен.

Фомина неделя

В память о чуде уверения апостола Фомы этот день называют Фоминой неделей. В церковнославянском языке словом «неделя» именуется воскресенье — день, когда нужно отдыхать и посвятить время Богу.

В этот день богослужение связано с воспоминанием двух явлений Воскресшего Господа Иисуса Христа апостолам. Первое произошло вечером на Пасху, когда Христа увидели только десять апостолов, среди которых не было Фомы.

Второе — на восьмой день после Пасхи, когда Спаситель явился всем одиннадцати апостолом, в том числе и Фоме.

Согласно Писанию, апостол Фома, отсутствующий во время первого явления, не поверил в то, что Иисус Христос воскрес, поэтому Спаситель явился к нему на восьмой день после своего чудесного воскрешения.

Природе человеческой свойственно желание быть уверенным, получив подтверждение, поэтому часто люди требуют логических, осязаемых доказательств.

Фома, увидев Христа, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Эти его слова означали не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Него как в Бога. На что Иисус ему ответил: «ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».

Традиции и обычаи

Красная горка считалась днем любви, зарождения чувств и надежд. Она имеет языческие корни и традиции — многие из них утеряны со временем, но некоторые сохранились по сей день.

Раньше на Красную горку знакомились девушки и парни. Они выбирали себе суженых и в игровой, шутливой форме оглашали и выказывали свою привязанность и симпатию.

К празднику готовились заранее, так как на Красную горку было принято наряжаться в самые красивые наряды и одежды. Молодые девчата всячески старались привлечь к себе внимание — вплетали в косы яркие ленты и надевали красочные платки.

Красная горка считалась девичьим праздником.

В этот день проводились массовые гуляния, игры, хороводы, сватовство, песнопения. Плохой приметой считалось для молодых людей сидеть в праздник дома, поскольку поговаривали, что те, кто не вышел на гуляния в Красную горку, не смогут найти себе пару.

Обряд венчания

В этот день также проводились обряды, призванные отгородить село от невзгод и привлечь счастье и хороший урожай. Для проведения обряда все женщины затемно собирались на краю села, впрягались в плуг и делали борозду вокруг всего селения, читая при этом молитвы.

Если при замыкании круга образовывался крест — это считалось хорошей приметой. Глубокая борозда символизировала защиту поселения от болезней, засухи, неурожая и других напастей. Мужчины в этом обряде не участвовали.

После проведения обряда начинались гуляния, в которых активное участие принимали девушки и юноши со всего села. Молодежь старалась с наилучшей стороны показать свои умения и таланты — девушки пели и танцевали, а парни демонстрировали свою ловкость и силу в небольших состязаниях.

На Красную горку также проводили обряд на счастье — люди скатывали крашенные яйца с небольших пригорков. Считалось, что если яйцо скатится ровно и не разобьется, то его владельца ожидает счастье и удача.

Красная горка в 2017 году, в отличие от прошлого, благоприятствует традиционным свадьбам — она выпадает на апрель. Согласно народному поверью, май — худший месяц для брака. Подтверждением тому служила и поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».

Приметы на Красную горку

Красная горка, как и многие другие праздники, связана с различными приметами, в которые многие люди верят по сей день. Наиболее распространенные из них — на богатство, счастье и здоровье.

Так, чтобы не знать недостатка в деньгах, на Красную горку необходимо умыться перед иконой. При этом самый старший в семье должен умыть тех, кто помоложе.

Для привлечения счастья люди в этот день загадывали желание на монетку и бросали ее в колодец или водоем. Считалось, что это принесет счастье, а загаданное желание обязательно сбудется.

Чтобы получить долголетие и крепкое здоровье, на Красную горку было принято молиться Господу. Люди верили, что в данный праздник их молитвы слышит не только Бог, но и усопшие родственники, которые также будут помогать молящимся.

Тем, кто соблюдает приметы на Красную горку, год сулит материальное благополучие и счастливое супружество. Но следует помнить, что эти суеверия, как и любые другие, церковь не одобряет.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

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