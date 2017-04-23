На Радоницу общественный транспорт будет ходить по особому графику

А маршрутки — ещё дольше, в зависимости от пассажиропотока. Власти увеличили число автобусов, следующих по маршрутам C и D до кладбища Святого Лазаря. Туда же ездит 27 автобус, а также маршрутки № 126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189.