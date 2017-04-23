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10:32 (мск), источник: Publika.md

На Радоницу общественный транспорт будет ходить по особому графику

Общественный транспорт сегодня ходит по особому графику. Троллейбусы и автобусы будут курсировать по городу до полуночи.

Источник: Publika.md

А маршрутки — ещё дольше, в зависимости от пассажиропотока. Власти увеличили число автобусов, следующих по маршрутам C и D до кладбища Святого Лазаря. Туда же ездит 27 автобус, а также маршрутки № 126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189.

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