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10:42 (мск), источник: Publika.md

Вода в колодцах может стать непригодной для питья из-за растаявшего снега

Воду из колодцев после таяния снега пить нельзя. Столичный Центр общественного здоровья предупреждает, что сейчас очень высок риск распространения инфекций.

Источник: Publika.md

Воду из затопленных колодцев нужно откачать, а резервуары — очистить от ила. Стенки необходимо вымыть дезинфицирующим раствором. Специалисты говорят, что главные источники загрязнения колодезной воды во время наводнений — канализация, выгребные ямы и мусорные свалки. Грязная вода может стать причиной целого ряда заболеваний пищеварительной системы.

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