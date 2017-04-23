Вода в колодцах может стать непригодной для питья из-за растаявшего снега
Воду из колодцев после таяния снега пить нельзя. Столичный Центр общественного здоровья предупреждает, что сейчас очень высок риск распространения инфекций.
Воду из колодцев после таяния снега пить нельзя. Столичный Центр общественного здоровья предупреждает, что сейчас очень высок риск распространения инфекций.
Воду из затопленных колодцев нужно откачать, а резервуары — очистить от ила. Стенки необходимо вымыть дезинфицирующим раствором. Специалисты говорят, что главные источники загрязнения колодезной воды во время наводнений — канализация, выгребные ямы и мусорные свалки. Грязная вода может стать причиной целого ряда заболеваний пищеварительной системы.