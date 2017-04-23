Дождем и порывистым ветром встретит хабаровчан новая рабочая неделя

Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.

Дождь и ощутимый ветер ожидаются в Хабаровске с начала новой рабочей недели. При этом прояснится в краевом центре только к предстоящей среде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник, как и конец минувшей недели, встретит хабаровчан дождливой погодой. Ситуацию помимо прочего усугубит ощутимый восточный ветер — до 8−13 м/с, который днем сменит направление на южное. В ночь с 23 на 24 апреля столбик термометра не поднимется выше +5°C, днем воздух прогреется до +10…+12°C.

Вторник также знаменуется осадками, однако их будет меньше чем, в предыдущий день. Ночная температура составит порядка +2…+4°C. Днем воздух прогреется только до +9…+11°C, временами небольшой дождь. В течение всего дня сохранится северный ветер силой 6−11 м/с.

В среду осадков в краевом центре не ожидается. Однако предстоящая ночь будет несколько холоднее предыдущих: температура в темное время суток не выше +1…+3°C. Днем порядка +10…+12°C. При этом северный ветер в этот день станет тише — 5−10 м/с.

Погода в четверг будет также довольно комфортной. Температура ночью +1…+3°C, днем около +12…+14°C. В этот день будет дуть преимущественно юго-западный ветер силой 5−10 м/с.