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10:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дождем и порывистым ветром встретит хабаровчан новая рабочая неделя

Распогодится в городе только к предстоящей среде.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.

Дождь и ощутимый ветер ожидаются в Хабаровске с начала новой рабочей недели. При этом прояснится в краевом центре только к предстоящей среде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник, как и конец минувшей недели, встретит хабаровчан дождливой погодой. Ситуацию помимо прочего усугубит ощутимый восточный ветер — до 8−13 м/с, который днем сменит направление на южное. В ночь с 23 на 24 апреля столбик термометра не поднимется выше +5°C, днем воздух прогреется до +10…+12°C.

Вторник также знаменуется осадками, однако их будет меньше чем, в предыдущий день. Ночная температура составит порядка +2…+4°C. Днем воздух прогреется только до +9…+11°C, временами небольшой дождь. В течение всего дня сохранится северный ветер силой 6−11 м/с.

В среду осадков в краевом центре не ожидается. Однако предстоящая ночь будет несколько холоднее предыдущих: температура в темное время суток не выше +1…+3°C. Днем порядка +10…+12°C. При этом северный ветер в этот день станет тише — 5−10 м/с.

Погода в четверг будет также довольно комфортной. Температура ночью +1…+3°C, днем около +12…+14°C. В этот день будет дуть преимущественно юго-западный ветер силой 5−10 м/с.

Под занавес рабочей недели, в пятницу, погода будет по-прежнему радовать хабаровчан. Ночная температура составит +1…+3°C, днем термометр покажет около +14…+16°C, без осадков. Ветер, как и в предыдущий день, юго-западный, 5−10 м/с.

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