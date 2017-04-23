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11:26 (мск), источник: VLADNEWS

В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон

Погода будет неустойчивой.

Источник: AP 2017

В начале следующей недели погода в Приморье сохранится неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет.

В ночь на понедельник над краем на фоне поля пониженного атмосферного давления будут перемещаться атмосферные фронты, которые вызовут осадки различной интенсивности. Ночной фон температуры +1…+7°C, на востоке воздух будет выхолаживаться до −1…−5°C. Днём атмосферное давление будет расти, осадки уменьшатся, и небо прояснится. Максимальная температура воздуха в континентальных районах +11…+19°C, в прибрежных районах +6…+10°C.

Однако уже во вторник погода снова ухудшится. С запада подойдёт циклонический вихрь и будет медленно смещаться над Приморским краем. Осадки вновь возобновятся, похолодает. Максимальная температура +5…+14°C. Улучшение погоды прогнозируется в середине недели.

Во Владивостоке дожди наиболее вероятны в ночь на понедельник, ночью и утром во вторник. Ветер свежий. Температурный фон ночью +2…+5°C, днём +9…+12°C.

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