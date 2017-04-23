Мэр Новосибирска убирал улицы на субботнике

В Новосибирске в субботу, 22 апреля прошел общегородской субботник, в котором принял участие мэр города Новосибирска, Анатолий Локоть. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Экологическая акция «Мой! Новосибирск» собрала инициативных горожан с граблями и метлами во дворах, парках и на Михайловской набережной. Анатолий Евгеньевич вместе с жителями убирал прошлогодние листья и снег на набережной и на Монументе Славы. Интересно, что в этом году генеральная уборка города совпала с днем рождения Ленина, а этот политик тоже любил ходить на субботник.