Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту
Певица заявила, что ее сняли с поезда в Конотопе.
Певица заявила, что ее сняли с поезда в Конотопе.
Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд», — говорит она.
По ее словам, ей запрещен въезда в Украину
Напомним, что 12 октября Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину певице Наташе Королевой на 5 лет. В январе 2017 года СБУ разрешила певице приехать в Киев на похороны ее бабушки. Данное разрешение является временным.