Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Надежда Ручка ждет первенца
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
11:43 (мск), источник: 112.ua

Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту

Певица заявила, что ее сняли с поезда в Конотопе.

Источник: 112.ua

Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд», — говорит она.

По ее словам, ей запрещен въезда в Украину из-за посещение Керчи в 2015 году.

Напомним, что 12 октября Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину певице Наташе Королевой на 5 лет. В январе 2017 года СБУ разрешила певице приехать в Киев на похороны ее бабушки. Данное разрешение является временным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Электроснабжение Авдеевки восстановлено, подача электроэнергии осуществляется по временной схеме, - МинВОТ
Во Франции стартовали президентские выборы
Антониу Гутерриш заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
NYT: Трамп регулярно созванивается с медиамагнатом Мердоком
В Челябинской области обрушилась шахта, есть погибшие
СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь